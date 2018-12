Kings of Leon se apresentará no Lollapalooza Brasil 2019

O Lollapalooza 2019 tem uma nova atração: Kings of Leon! Nesta terça-feira, 11, as redes sociais do festival anunciou os integrantes do Kings of Leon, que possui ninguém menos que Lorde como fã, para o Lollapalooza do ano que vem.

As atrações já haviam sido reveladas, mas parece que banda norte-americana foi confirmada de última hora.

"Quer ver o show de uma das bandas mais aclamadas do rock, vencedora de 4 Grammy Awards, com hits eternos e uma presença de palco inesquecível? Estamos falando é de Kings of Leon, mais uma atração confirmadíssima no Lollapalooza BR 2019", escreveram os organizadores no Instagram.