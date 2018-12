O que está acontecendo com Meghan Markle e sua equipe na realeza

"No futuro, Meghan pode precisar de alguém que esteja fora dos padrões tradicionais, que não seja um funcionário civil ou um membro da realeza", disse uma fonte que a conhece, ao The Sunday Times. Afinal, foi relatado que ela tem uma natureza direta que é incomum entre a família real e ela certamente se destaca muito antes do que as outras, enviando idéias e pedidos ao pessoal do palácio às 5 da manhã. "Meghan precisa de alguém com reservas de energia e paciência para ajudá-la a definir seu futuro papel", acrescentou a fonte.

De acordo com uma fonte da Vanity Fair, Meghan tem consciência da pressão da mídia: "Ela sente até certo ponto que a imprensa britânica está querendo pegá-la e, embora esteja ciente das novidades e do que está acontecendo, ela tenta não ler todas as histórias sobre ela", disse o informante.