Por dentro da complicada relação de Kourtney Kardashian e Sofia Richie

"Kourtney só está interessada em ter a co-paternidade com Scott e sua dinâmica com as crianças. Kourtney gosta de fazer atividades com as crianças apenas com Scott e geralmente não gosta de ter Sofia por perto. Ela está bem agora com Sofia estando com as crianças quando ela está com Scott, mas não sente que elas precisam fazer as coisas juntas".

No fim de semana, Kourtney e Scott entraram no clima natalino ao visitarem a Universal Studios Hollywood. Recentemente, a estrela também publicou uma foto de Penelope com o pai no Instagram.

"Scott e Kourtney têm um ótimo relacionamento agora e têm passado muito tempo juntos com as crianças recentemente. Kourtney está ciente de que definitivamente tem sido incômodo para Sofia, mas ela não se importa. Scott e Kourtney estão realmente se dando bem e não há problema entre os dois há muito tempo".