Cardi B é vista com look semelhante ao de Nicki Minaj em gravação de clipe

Cardi B foi vista no set de filmagem de seu novo clipe no fim de semana. Cardi, que mostrou o rostinho da filha pela primeira vez, foi fotografada na noite de domingo, 9, com um look bastante similar ao que Nicki Minaj usou na capa de seu álbum Queen. Será que vem uma shade aí?

A dona do hit I Like It foi vista com um roupão, saltos altos e uma peruca, muito parecida com a de sua rival, com que já brigou diversas vezes. Já na semana passada, ela foi vista com um conjunto de strass no set do clipe em Miami.

Os fãs, aliás, compararam o modelito com o que Minaj usou no clipe de You Da Baddest, de Future, em 2017. Além disso, Cardi falou sobre sua relação pra lá de conturbada com a dona do hit Anaconda.