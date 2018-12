Michael B. Jordan revela que apanhou de verdade em Creed II

O astro do longa revelou que apanhou de verdade nas cenas, pois tanto ele quanto Florian queriam colocar muito realismo.

"Eu devo ter ficado com uma concussão", revelou o ator. "Eu soquei ele de verdade, mas ele aguentou o tranco", acrescentou Florian. No entanto, Michael ficou mais nervoso carregando bebês no filme do que com as cenas de luta.

"A mãe estava logo ali, olhando, eu não queria fazer nada errado, como derrubar a criança", disse ele, tirando risos da plateia.

Além do trio de atores, Creed II, que tem estreia marcada no Brasil para 24 de janeiro de 2019, ainda conta com Sylvester Stallone e Dolph Lundgren.