Gabi Brandt está grávida do seu primeiro bebê com Saulo Poncio

Gabi Brandt será mamãe! Na noite de terça-feira, 4, Gabi, que falou sobre como entrou no reality De Férias Com o Ex, revelou que está grávida do seu primeiro bebê com o noivo, Saulo Poncio, no Instagram.

Em um clique que a mostra de lingerie preta e com o cantor do UM44K tocando sua barriga, a influenciadora digital falou: "Hoje eu entendo o quanto os planos de Deus são melhores do que qualquer um de nós poderia se imaginar".

Ela continuou: "Tudo que a gente sonhou se concretizou, tudo na hora Dele, e o maior presente que poderíamos ganhar hoje vive dentro de mim! 2 corações batendo em um só corpo, 2 corações apaixonados por você, Saulo! Não cabe mais felicidade em mim... hoje estou completa! Minha família".