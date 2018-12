Gwen Stefani nega rumores de noivado com Blake Shelton

O casal também gravou um clipe juntos para o dueto You Make It Feel Like Christmas. Segundo a própria Gwen, Blake não gosta de gravar clipes e, por isso, tinha concordado somente em fazer uma performance da música. Ainda assim, a ex-vocalista do No Doubt conseguiu convencer ele a se envolver mais no projeto.

You Make It Feel Like Christmas faz parte do álbum homônimo de Stefani, que foi lançado em outubro e tem tema natalino. Atualmente, a cantora está com uma residência em Las Vegas e tem apresentações marcadas até o meio do ano que vem.

Blake e a cantora anunciaram o namoro em setembro de 2016 e seguem firmes e fortes desde então.