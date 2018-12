Fotos do casamento de Nick Jonas e Priyanka Chopra são reveladas

Nick Jonas e Priyanka Chopra que se casaram na Índia com celebração que durou 3 dias, deixaram os fãs curiosos! E nesta terça-feira, 4, acabam de ser divulgadas as primeira fotos da cerimônia de Nick e Priyanka.

Os cliques foram exibidos na revista People e mostram tanto a cerimônia tradicional indiana como a festa nos costumes ocidentais.

No sábado, os dois disseram "sim" vestidos com trajes feitos sob medida da Ralph Lauren. Priyanka estava deslumbrante com vestido branco cheio de renda e transparência de manga longa. A gola alta trazia as palavras "família" e "esperança", de acordo com a grife. O look ainda contava com um véu de 22 metros e um buquê de Tuberosas, segundo a People.

Já o noivo usou um clássico conjunto preto de smoking. De acordo com a marca, um pedaço do vestido da noiva foi colocado dentro da lapela do paletó sobre o coração, bordado a mão com a frase "My Jaan", que significa "Minha Vida".