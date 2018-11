Camila Cabello homenageia Anitta em vídeo da turnê no Brasil

Camila Cabello decidiu homenagear Anitta em vídeo dos bastidores da turnê Never Be The Same, no Brasil! Nessa quinta-feira, 29, Camila divulgou a novidade e até fez um "cover" de Vai, Malandra.

Na abertura, a cantora de Havana surge no beco do Batman, em São Paulo, e rebola ao som do hit de Anitta. "Eu tenho essa obsessão com o Brasil, porque eu amo a paixão das pessoas. Porque as experiências que tenho com os fão são sempre muito apaixonadas e calorosas", disse ela.

Em seguida, Camila revela que Anitta quase não conseguiu participar de seu show na capital paulista devido ao atraso do voo e do trânsito. "A gente sempre faz no mínimo uma passagem de som de 10, 15 minutos, e sabíamos que ela não conseguiria porque tinha um show no mesmo dia, no Rio".