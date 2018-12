Os momentos fitness de Britney Spears nas redes sociais

Ao longo dos anos, Britney foi emplacando um hit atrás do outro, como Oops...I Did It Again, I'm a Slave 4 U, Me Against the Music, Toxic e muito mais.

No entanto, o que chama atenção atualmente na nossa eterna "Princesinha do Pop" é o seu Instagram, onde ela prova, com diversos vídeos – que incluem seus dançarinos e o namorado, Sam Asghari! – que continua com o corpinho e a agilidade de 20 anos atrás.

Confira abaixo os momentos mais fitness de Britney Spears: