Luan Santana ganha unfollow de Neymar após dizer que ficou com Bruna Marquezine

As revelações de Luan Santana renderam um unfollow daqueles para ele em seu Instagram! Depois de abrir o jogo e dizer que ficou com Bruna Marquezine várias vezes, Luan acabou perdendo um seguidor: Neymar Jr.

Na última quarta-feira, 28, o cantor, que já gravou clipe em clima de pegação com Tatá Werneck, topou participar do "Verdades e Mentiras com Luan Santana que saíram na imprensa", com Leo Dias, para o Fofocalizando, do SBT. Com isso, ele teve que dizer a verdade sobre seus romances.

Leo perguntou: "Luan, isso faz tempo, foi em 2014. Luan e Bruna Marquezine estão ficando. Verdade ou mentira?". E, então, Luan respondeu: "Verdade. Não sei quanto tempo, mas a gente ficou algumas vezes".

O dono do hit Acordando o Prédio ainda revelou já ter ficado com a dona do hit Veneno, Anitta, mais ou menos, umas três vezes.