Manu Gavassi zoa semelhança de seu projeto com clipe de Ariana Grande

Manu Gavassi, que lacrou no tapete vermelho do E! People's Choice Awards 2018, fez zoeira com a coincidência de seu projeto ser muito parecido com o novo clipe de Ariana Grande! Através do Stories, Manu brincou dizendo que será acusada de plágio após Ariana lançar o vídeo Thank U, Next.

A estrela brasileira explica que gravou algo muito parecido com a história criada por Ariana em seu novo vídeo, que é inspirado nos filmes Meninas Malvadas, De Repente 30 e Legalmente Loira. Nos últimos dias, a dona do hit God is a Woman tem mostrado diversas imagens das filmagens.

"Ariana fud** meu conteúdo", escreveu Manu no Stories. "Gente vocês não tem noção, eu tô com vontade de chorar". lol