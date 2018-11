Jaden Smith reafirma que Tyler, The Creator é seu namorado

Jaden Smith afirma que está namorando o rapper Tyler, The Creator! No início de novembro, Jaden, que flertou com Manu Gavassi na web, fez um show no Camp Flog Gnaw Carnival e disse, com todas as letras, que era namorado de Tyler.

"Eu só quero dizer que Tyler, The Creator é o melhor amigo do mundo e eu amo ele demais", grita o filho de Will Smith, no palco. "E eu quero dizer uma coisa para vocês, galera. Eu quero dizer a vocês. Tyler não quer dizer, mas Tyler é a porr* do meu namorado, e ele tem sido a porr* do meu namorado a porr* da minha vida inteira. Tyler, The Creator é meu namorado. É verdade".

No vídeo, que se tornou viral nas redes sociais, Tyler aparece no fundo do palco, rindo e dizendo que não com as mãos.