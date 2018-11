Larissa Manoela admite ter crises existenciais

Larissa Manoela, que revelou seu destino de viagem do Ano Novo, fez desabafo sobre a vida pessoal. Larissa admitiu que tem crises existenciais, mas fica feliz por pode contar com o namorado, Leo Cidade, e os amigos mais próximos.

Em evento da revista Glamour nesse sábado, 24, a estrela se abriu: "Eu aprendi a lidar com a fama desde muito cedo. Hoje, eu não saberia viver sem. Eu me acostumei com isso, então é algo natural. Eu não me incomodo porque vejo que essas pessoas que me acompanham, os meus fãs, gostam de ver a minha felicidade. E quando eu compartilho momentos felizes, eles ficam felizes! Então eu gosto de compartilhar tudo, são meus anjos da guarda. Se eu sumo um dia eles ficam preocupados, sentem necessidade de me ver o tempo todo. E todos os dias eu entro na casa deles, seja pelo celular ou pela TV, então me sinto parte da família!".

"Às vezes me pego pensando no meu quarto, 'imagina quantas pessoas estão falando de mim neste exato momento'. Ou o contrário, tenho umas crises existenciais! Tipo, 'onde estão essas 17 milhões de pessoas para me acolher agora?' São fases, a gente acaba aprendendo com isso", revelou ela.