Jade Seba está grávida do primeiro bebê com Bruno Guedes

View this post on Instagram

[LINK NA BIO]; Tem nenisss no forninho! AHHHHHHHHHHHHHHHH eu juro que não sei COMO consegui guardar essa notícia por tanto tempo. Vcs não sabem o quanto foi difícil, parece que vou explodir de tanta emoção compartilhando com vocês (meu coração ta a milhãooooooo!!) . Não compartilhar a notícia mais feliz (e importante) da minha vida tava me sufocando. Mas agora ME AGUENNNTEM pq temos muitos meses pra vcs me aturarem falando sobre isso. ESTAMOS GRÁVIDOS (kkk prometi pra mim que não ia escrever isso mas não me aguentei!), parece que a ficha ainda não caiu, mas a cada ultrasom é uma nova emoção! Quero compartilhar tudo e deixar vcs juntinhos comigo na fase mais especial de toda a minha vida. Estamos transbordando de amor e alegria. Obrigada Deus e @brunoguedes pelo presente mais especial que eu poderia receber nesse mundo. Meu maior sonho virando realidade. #nossopositivo #clearblue #maternidade#ad #gravidos #pregnant