Niall Horan revela a banda que foi sua inspiração para próximo álbum

Niall Horan tem se dado muito bem em sua carreira solo após o anúncio do hiato do One Direction, em 2015.

Em 2016, o cantor foi o primeiro a lançar música solo e agradou muito os fãs com a lenta e romântica, This Town.

Com o passar dos meses, Niall foi lançando cada vez mais hits que ficaram marcados em seu currículo, como Too Much To Ask, Slow Hands e On The Loose, todas do seu primeiro álbum solo Flicker.

Neste ano, o loiro lançou Fire Away, que faz parte da trilha sonora da animação Pé Pequeno, que conta com as vozes de Zendaya e Channing Tatum.

No início de 2018, Niall acendeu os rumores de romance com Hailee Steinfeld, e após alguns meses depois, eles foram vistos aos beijos pelas ruas de New York.

O casal nunca comentou o romance em público, mas a cantora já até foi vista com uma camiseta de Niall por aí. Como não amar esse casal?