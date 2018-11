Kanye West e Mark Zuckerberg cantam Backstreet Boys em karaokê

De acordo com Kanye, esta não foi a primeira vez que ele se divertiu com o CEO do Facebook. Em 2016, ele revelou no The Ellen DeGeneres Show que ele já havia jantado com Mark e a esposa dele, Priscilla Chan.

Recentemente, o rapper convidou Mark, Jack Dorsey, CEO do Twitter, Evan Spiegel, fundador do Snapchat, e os fundadores do Instagram, Kevin Systrom e Mike Krieger, para uma "reunião ao vivo" para promover mudanças.