Zoë Kravitz rebate Lily Allen sobre beijo e diz: "Ela me atacou"

"Então você não ficou emocionada. Você leu o livro?", brincou Andy, que ouviu: "Acho que ninguém tenha lido o livro".

Todos, claro, notaram o ressentimento! "Cara, eu amo a Zoë Kravitz!", respondeu o apresentador do programa.

No livro My Thoughts Exactly, a dona do hit Smile descreve seu encontro com Zoë em 2014. "Para os meus shows em Nova York, Zoë Kravitz e sua banda ‘Lolawolf' me apoiaram, então eu conheci Zoë um pouco. Nós nos tornamos amigas".

"Mais tarde na turnê, quando estávamos em Washington, as garotas e sua babá, Jess, vieram me visitar por alguns dias, mas eu tive que voltar um dia antes para Nova York. Zoë e eu saímos da festa e acabamos nos beijando. Ouvi dizer que, mais tarde, na mesma noite, ela ficou com o A$AP Rocky. ‘Arrasa, garota', eu pensei", revelou a cantora na autobiografia.