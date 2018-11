MC Gui se manifesta após suposto envolvimento com drogas e lavagem de dinheiro

View this post on Instagram

NOTA DE ESCLARECIMENTO Em repeito aos meus fãs, familiares, amigos, imprensa, profissionais que trabalham comigo, contratantes e seguidores, venho por meio desta nota esclarecer sobre a terrível polêmica envolvendo o meu nome. Quem me acompanha sabe que a minha vida desde cedo sempre foi muito exposta, sempre compartilhei com todos minhas dores, conquistas e vitórias. Sou uma pessoa honesta e íntegra, sempre trabalhei duro para conquistar tudo o que tenho hoje, e graças ao meu trabalho eu e minha família temos tudo o que precisamos. Eu jamais colocaria minha tão sonhada carreira em risco para me envolver em qualquer coisa ilegal e suja. Eu nunca vou me esquecer nem por um segundo que eu perdi meu irmão, primo e amigos por conta das drogas, elas só trouxeram dor e sofrimento à minha família! O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil, somente eles tem a competência e capacidade para resolver e mostrar para todos nós os verdadeiros culpados. Quero aproveitar e pedir desculpas à todos por receberem essas notícias tão tristes e sujas envolvendo meu nome, peço desculpas também por estar longe, infelizmente tudo aconteceu bem nas minhas férias que já estavam programadas desde o início do ano, eu sempre usufruo entre os meses de outubro e novembro, pois final e início de ano a agenda é sempre muito cheia. Infelizmente eu não posso provar nada no momento, temos que aguardar porque somente a justiça pode esclarecer tudo para todos nós. Só peço à Deus forças e serenidade para passar por mais este obstáculo em minha vida e peço à vocês que me acompanham que também tenham calma porque logo logo tudo será esclarecido. Beijos Mc Gui