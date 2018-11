Halsey e John Mayer flertam no Instagram

Halsey, que vai cantar no Victoria's Secret Fashion Show, parece ter um novo pretendente após término com G-Eazy. Halsey e John Mayer têm chamado atenção com o flerte pesado no Instagram!

No começo da semana, a cantora postou no Stories uma print de uma conversa no FaceTime com John e escreveu: "Karaokê no carro às 7 da manhã com John Mayer".

Além disso, o ex de Katy Perry também interagiu com a gata. Após Halsey postar uma foto de sua campanha de batons para a YSL, mayer comentou: "Está dizendo que meu endereço de cobrança não bate com meu cartão de crédito? Nunca tive esse problema antes. Você pode me mandar uma mensagem? Obrigado".