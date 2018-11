Ariana Grande quase cai em primeira performance de Thank U, Next na TV

Ariana Grande fez a primeira apresentação ao vivo de sua nova música Thank U, Next, no The Ellen DeGeneres Show. No entanto, Ari quase deixou a performance ir por água abaixo no palco de Ellen!

Na madrugada desta quarta-feira, 7, a cantora apresentou o novo hit na TV, com um número inspirado no filme O Clube das Desquitadas. Suas cantoras de apoio, Victoria Monét e Tayla Park, também vestiam trajes brancos num casamento, assim como Ariana.

Durante uma parte da música, a estrela subiu em uma cadeira para cantar "Passo mais tempo com meus amigos/Eu não estou preocupada com nada/Além disso, eu conheci outra pessoa/Estamos tendo as melhores discussões".