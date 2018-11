A lista completa de vencedores do MTV EMA 2018

Artista do Ano

Camila Cabello

Ariana Grande

Drake

Dua Lipa

Post Malone

Clipe do Ano

Camila Cabello, "Havana", com participação de Young Thug

Ariana Grande, "No tears left to cry"

Childish Gambino, "This Is America"

Lil Dicky, "Freaky Friday, part. Chris Brown"

The Carters, "APES**T"

Melhor Canção

Camila Cabello, "Havana", com part. de Young Thug

Ariana Grande, "No tears left to cry"

Bebe Rexha, "Meant To Be, part. Florida Georgia Line"

Drake, "God's Plan"

Post Malone, "Rockstar com part. 21 Savage"

Melhor Artista Pop

Dua Lipa

Ariana Grande

Camila Cabello

Hailee Steinfeld

Shawn Mendes

Artista Revelação

Cardi B

Anne-Marie

Bazzi

Hayley Kiyoko

Jessie Reyez

Melhor Look

Nicki Minaj

Cardi B

Dua Lipa

Migos

Post Malone