Elenco do E! se reúne em São Paulo para anunciar novidades do canal

E as novidades não param por aí! Ainda teremos a 2ª temporada de Drag Me As a Queen com as drags mais amadas do Brasil: Ikaro Kadoshi, Rita von Hunty e Penelopy Jean prometem abalar as estruturas com novos episódios.

A nossa musa Renata Kuerten também vai brilhar em 2019 ao lado de Constance Zahn à frente do programa Um Show de Noiva, que foi repaginado e vai mostrar as últimas tendências do universo das festas de casamento.