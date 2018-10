Halsey vive romance tóxico com sósia de G-Eazy no clipe de Without Me

Halsey fez os seus fãs refletirem nesta segunda-feira, 29. O motivo? Halsey, que terminou novamente o romance com G-Eazy, lançou o clipe da música Without Me, no qual contracena com um ator idêntico ao ex.

Além disso, o vídeo documenta a relação tóxica de um casal. Seria um recado para G-Eazy?

Inicialmente, ela aparece sentada no chão de um banheiro, acariciando as costas do namorado, que está com a cabeça no vaso sanitário. Então, os dois surgem juntos em um bar, bebendo, dançando e depois discutindo na rua.

"Eu disse que te pegaria se você caísse/ E se eles rissem, então fod*-se todos/ E então eu te deixei de joelhos/ Coloco você de volta em pé/ Apenas para que você possa se aproveitar de mim", diz um trecho.