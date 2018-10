Britney Spears posta vídeo com hit do ex-namorado, Justin Timberlake

Britney Spears é mesmo uma afrontosa! No fim de semana, Britney, que fez uma reunião com Ryan Gosling do Clube do Mickey, publicou um vídeo no Instagram com uma música de ninguém que Justin Timberlake!

No vídeo, a cantora aparece fazendo algumas acrobacias com o personal trainer em seu quintal. "Nada como virar e a mãe natureza!!!", escreveu ela.

No entanto, os fãs mal puderam notar as suas atividades, mas sim a música que tocava ao fundo: I Think She Knows, do seu ex, Justin Timberlake.