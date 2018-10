Fan Bingbing, atriz chinesa desaparecida, quebra silêncio em rede social

A atriz revelou que irá aceitar suas penas e prometeu pagar a soma total das dívidas. "Hoje estou enfrentando enormes medos e preocupações com os erros que cometi", disse ela, em uma cópia da declaração obtida pelo The Hollywood Reporter. "Eu falhei no meu país, que me alimentou; eu falhei com a sociedade que confiava em mim; eu falhei com os fãs que me amavam. Eu ofereço minhas sinceras desculpas aqui novamente! Eu imploro pelo perdão de todos!".



"Ao longo destes dias de cooperação com a investigação das autoridades fiscais sobre as minhas contas, bem como as da minha empresa, percebi que como figura pública deveria ter observado a lei, dando um bom exemplo para a sociedade e para a indústria do entretenimento. Eu não deveria ter perdido a capacidade de me controlar em face de interesses econômicos, permitindo-me quebrar a lei. Aqui peço sinceras desculpas à sociedade, meus amigos que se preocupam comigo, com o público e com as autoridades fiscais".



"Eu aceito completamente as penalidades dadas pelas autoridades tributárias após sua investigação completa. Aceitei totalmente todas elas e angariar fundos para pagar meus impostos e penalidades, independentemente de quaisquer obstáculos", revelou ela.