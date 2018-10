As influenciadoras plus size que você precisa seguir

View this post on Instagram

Estava pensando sobre como a nossa construção social faz com que a gente pense que as coisas são de uma forma que DEVEM ser. Basta fazer uma rápida autoanálise para perceber que as coisas nos foram impostas. Por exemplo: você já se perguntou porque acredita na religião que pratica? Já parou para pensar se você gosta mesmo de se arrumar do jeito que se arruma? Será que tudo o que você quer é ter um relacionamento ou isso te faz se encaixar? Você está atrás de um “corpo perfeito” porque quer ou pra se sentir melhor socialmente? Perguntar o PORQUÊ das coisas é o primeiro passo no caminho da desconstrução e do amor-próprio. Parar de seguir o que os outros falam e de tentar atender as expectativas alheias é o melhor que você pode fazer por você mesma. E quer uma dica? Só você pode fazer isso, amiga. Tu merma! Me conta o que é mais difícil no processo de aceitação pra você? Vou fazer vídeo hoje sobre isso! #bodypositive #gordofobianãoépiada #paredeseodiar #looksdaxanda 📸 by @joaogurgelx OBS: não tem filtro nenhum, é o sol! Meu irmão me ensinou a “golden hour (hora de ouro)” que é um pouco antes do sol se pôr, fica linda a luz, né?