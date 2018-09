Agora você pode votar no E! People’s Choice Awards 2018

Na próxima segunda-feira, 24, a partir das 14h (horário de Brasília), você vai pode votar no People's Choice Awards 2018, um prêmio do canal E! que contempla os maiores nomes da TV, cinema, música e cultura pop!

CONFIRA A LISTA COMPLETA DE INDICADOS AO PEOPLE'S CHOICE AWARDS 2018 AQUI!

Para votar é simples, você só precisa acessar o site www.osepca.com, escolher uma das 4 categorias, selecionar as subcategorias que quiser e votar no seu artista favorito. Após clicar no botão "vote", você será direcionado para a página do Twitter com um tuíte pronto. Pode modificar como quiser, só deixe as hashtags exatamente como estão, porque são elas as responsáveis pelo seu voto!

O resultado você saberá no dia 11 de novembro, durante a exibição do tapete vermelho e da premiação no nosso canal E!.