Conheça marca que criou presilha de cabelo de Selena Gomez escrito "feia"

View this post on Instagram

SS19 Thank you to everyone involved 〰 Styling @sarrjamois 〰 Casting @emersondanielle @reed_danny 〰 Hair @alexbrownsell @bleachlondon 〰 Make up @thomasdekluyver @maccosmetics 〰 Nails @saffrongoddard 〰 Set @alicekpk 〰 PR @thelobbylondon 〰 Production @bacchus.agency BIG special thank you to @houseofvansldn ❤️