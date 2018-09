Lauren Jauregui adere à campanha #EleNão no Instagram

Lauren Jauregui, que respondeu indireta para o Fifth Harmony no VMA 2018, mostrou seu posicionamento contra o candidato à presidência do Brasil, Jair Bolsonaro. Nesta quinta-feira, 20, Lauren postou imagem com a hashtag #EleNão no Stories e até se tornou um dos assuntos mais falados no Twitter. A cantora compartilhou uma print de post de Pabblo Vittar.

O movimento contra Bolsonaro ganhou mais voz e visibilidade após a criação do grupo no Facebook, Mulheres Contra Bolsonaro e as hashgtags #EleNão, #EleNunca e #EleJamais estão sendo amplamente usadas na web.