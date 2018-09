Nail arts inspiradas em vilãs da Disney demoraram 500 horas para serem feitas

View this post on Instagram

🔥🖤🔮💚🔥 Flotsam and Jetsam WICKED NAILS @theblondsny THANK YOU @cndworld 🔥🙌🏾🔥 The biggest, baddest, most evil manicures you’ve ever seen 😈 #DisneyVillainsXTheBlonds #nyfw @davidblond @phillipeblond #THEBLONDS