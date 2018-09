Larissa Manoela se declara para Leo Cidade ao desejar feliz aniversário

View this post on Instagram

Poderia ser só um texto clichê de aniversário, mas hoje não é um dia comum, muito menos só mais um ano normal completando mais um aniversário! 22 anos ?? Os tão famosos dois patinhos na lagoa não querem dizer só isso. Nesse ano que agora se inicia pra você, nesse novo ciclo, nessa nova história, nesse novo capítulo é a hora do trabalho, da construção, do otimismo, do poder. Poder de batalha, de determinação, de vitória, de sucesso, de conquista! E falando em conquista...ahhhh como você me conquista a cada dia! Aliás desde o início te conquistar era meu desejo. E olha como tudo acontece da forma que Deus planeja pra gente, hoje você tá aqui do meu lado me conquistando e me completando. “Menino te quero tanto!” Com seu jeito espontâneo e atrapalhado, carismático e desengonçado, avoado e apaixonado. Sorrindo ou cabisbaixo, ansioso ou nervoso, o seu jeito tão precioso! Cada detalhe, cada momento. Me alegra e me ganha. Tua alma tão pura. Teu jeito de moleque. Teu toque de comédia. Tua coragem de enfrentar. Tua forma de conquistar. Tua garra de vitória. Teu chamego no peito. Teu toque tão singelo. Teu jeito simples de ganhar meu coração ?? E eu sei que não é só meu coração que você conquistou. Ainda há de conquistar e muito, tudo, além, adiante, pra cima, fora do alcance, sem limites. Sucesso e prosperidade! Saúde é a prioridade. Tudo vem e flui. O amor conduz! Alegra-me. Só pelo fato de você existir já ganhei. Já sorri! Obrigada por ser quem é. Por ser o melhor pra mim, mais do que eu esperava. Feliz seus 22 anos! Que viva, que prospere, que ilumine! Aproveita, se joga, curte, extravasa, brinque, pule. Viva e viva intensamente! To aqui pro que der e vier ?? Minha vida é um “Love Movie Com Você!” Te amo e te quero feliz, e muuuito! Parabéns por esse dia. Ele é seu ?? Amo vc meu Leonardinho. @leocidadee