Apple lança iPhone XS, iPhone XS Max e iPhone XR

Se você tem o iPhone X, saiba que segundo a Apple daqui uns dias ele estará ultrapassado! Nesta quarta-feira, 12, O CEO da Apple, Tim Cook, anunciou seus lançamentos de celulares: Iphone XS e iPhone XS Max. Segundo ele, esses são "de longe os mais avançados iPhones que eles já criaram". Uma versão mais barata da nova linha também foi relevado, o iPhone XR.

Veja abaixo as características do iPhone XS e do iPhone XS Max:

Tamanho: O iPhone XS tem uma tela de 5,8 polegadas como o iPhone X (que foi lançado em novembro e que é maior que o iPhone Plus mais antigo) e o iPhone XS Max tem tela de 6,5 polegadas, se tornando o iPhone com a maior tela já criada.

Câmeras: Como o iPhone X, o iPhone XS e o iPhone XS Max têm uma câmera frontal de 7 MP, que também é mais rápida no desbloqueio com o Face ID, e câmeras traseiras duplas de 12 MP, com lentes telefoto e wide e tecnologia Smart HDR. Enquanto a resolução, infelizmente, permanece a mesma das ofertas do ano passado, as fotos tiradas com os novos telefones aparentemente terão o potencial de sair mais claras devido à velocidade dos dispositivos.

Velocidade: Os telefones são equipados com o novo processador A12 Bionic, da Apple, que promete lançar aplicativos 30% mais rápidos do que os iPhones do ano passado e permitir que aplicativos mais sofisticados funcionem sem problemas. Steve Nash, o astro da NBA, subiu ao palco para promover o novo aplicativo Homecourt, que analisa jogadas de basquete.

Bateria de Maior Durabilidade: O iPhone XS supostamente dura 30 minutos a mais e o iPhone XS Max dura 90 minutos a mais do que o iPhone X.