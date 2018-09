Kendall Jenner cumprimenta Anwar Hadid com beijo no rosto na frente de Bella Hadid

Kendall Jenner e Anwar Hadid, estão vivendo romance? Kendall e Anwar que já foram flagrados aos beijos, foram vistos novamente trocando carinhos durante festa na semana de moda de Nova York, mas foram bem discretos a frente da irmã do modelo, Bella Hadid.

Segundo o Page Six, foram vistos em uma "pegação épica" na última quarta-feira, 5, durante festa no Cipriani Dowtown, no Soho. "Kendall estava sentada com Anwar o tempo todo e eles ficaram se pegando por um bom tempo. Eles não deram a mínima para quem estava olhando", disse uma fonte do Page Six.

Apesar disso, nesse fim de semana, Kendall foi vista cumprimentando Anwar apenas com um beijo no rosto, na frente de sua BFF Bella.

Em recentes vídeos do Instagram, a estrela de Keeping Up With The Kardashians aparece com a amiga curtindo a festa ICONS, da Harper's Bazaar, e se divertindo muito.