Bruna Marquezine cita In My Feelings em foto de Neymar com Drake

Bruna Marquezine não perde a piada! Nesta segunda-feira, 3, Bru, que usou um colar romântico com as iniciais do amado, fez um comentário hilário na foto de Neymar com o rapper, Drake. Amamos!

No clique, publicado no Instagram, o craque aparece ao lado do dono do hit In My Feelings. "Prazer em te ver, irmão", disse Neymar na legenda.

Já nos comentários, a brasileira não perdeu a oportunidade de citar um verso da música de Drake. "Neyney, do you love me?", mandou ela. O trecho em português significa "Neyney, você me ama?".