Manu Gavassi revela que treta com Nah Cardoso está resolvida

No ano passado, Nah Cardoso revelou no canal de Giovanna Ferrarezi o motivo da briga que teve com uma amiga , que muitos especularam ser Manu Gavassi. Nesse domingo, 02, a própria Manu confirmou no mesmo canal que a pessoa citada no vídeo era ela sim e ainda revelou (para nossa alegria!) que as duas fizeram as pazes.

Ao ser questionada por Giovanna se ela queria comentar sobre a Nah, a cantora disse: "Cara, a Nah, há um ano ela veio no seu canal e expôs uma história. E na época eu fiquei muito chateada, porque não era bem verdade, não era bem assim que tinha acontecido e se eu fosse responder, eu teria que expor ela, eu, a nossa amizade, de um jeito muito horrível. Coisas muito pessoais e que eu jamais faria isso. Jamais faria com ninguém, porque a gente teve uma história muito legal, a gente cresceu muito junto e eu ficava pensando, ‘ Cara, isso é muito injusto', porque estão falando uma coisa que eu fiz e não foi dessa maneira. E se eu for responder, eu vou foder uma pessoa que fez muito parte da minha vida".