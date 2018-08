Enrico Celico faz post machista, ofende Vivi Orth e é detonado por Lea T

ESCLARECIMENTO Galera, não sou de fazer isso, penso que todo mundo que me segue sabe exatamente o viés de brincadeira e senso humor que todos os meus posts tem, inclusive me seguem justamente por conta disso. Infelizmente, devido a uma certa militância de internet, aqueles grupinhos de sempre, a massa de manobra, os ‘facilmente manipuláveis’, talvez eu deva explicar um pouco do que aconteceu. No domingo fiz alguns stories que não tinham intenção alguma além de entreter a galera, de fazer os outros darem risada, pois é isso que me dá prazer e é isso que eu tento transmitir pros outros: alegria, prazer e bom humor. Não adianta você argumentar “ah com isso não se brinca”, pois para um comediante, isso só instiga mais as piadas #FicaADica. Brincadeiras a parte, por conta desses posts que diga-se de passagem são mais que comuns no meu perfil, recebi uma enxurrada de ataques. Vamos deixar uma coisa clara, críticas são aceitas por mim tranquilamente, até mesmo xingamentos, sei que devido as brincadeiras que eu faço, estou sujeito a isso (não dá pra agradar todo mundo). Fiquem a vontade, esperneiem, gritem, me ataquem covardemente em bandos, mas o que não dá pra admitir é atacarem meus familiares, que nada tem a ver com o que posto..Pois bem, sou humano também e não tenho sangue de barata. Tendo ouvido tamanhos absurdos, dei minha resposta no último video de uma forma um tanto quanto agressiva e bizarra e por isso peço desculpas aos que se sentiram ofendidos, mesmo sabendo que essas mesmas pessoas que me atacaram, não terão a mesma decência de se retratar comigo, porque repito: são covardes! É uma pena que a maioria não entenda ou muitas vezes nem queira entender o sarcasmo implícito nas coisas que posto (pois sinto lhes dizer, continuarão a ser postados), preferem enxergar uma pessoa desprezível, triste e maldosa, o que claramente demonstra muito mais sobre vocês do que sobre mim. Fiquem bem. #LiveLongAndProsper 🖖🏼🖤

