Sandy revela como foi a escolha dos convidados do projeto Nós, Voz, Eles

A cantora também atendeu aos desejos de seus fãs e pensou especialmente neles na hora de elaborar a websérie.

"Eu queria fazer algo diferente, que eu não tivesse feito ainda. Eu queria dar um pacote mais completo para o meu público, explorar outras áreas da nossa vida artística, não só lançar música, mas um projeto audiovisual completo, com making- of, com clipe, com tudo", disse Sandy.

"Eu me senti pronta para dividir o processo todo com as pessoas. Eu sou uma pessoa muito reservada e tenho um pouquinho de dificuldade em lidar com essa coisa de making-of, me sinto um pouco invadida às vezes, mas a gente fez de um jeito bem legal, eu realmente esquecia que tinha câmera ali dentro. Eu me sinto feliz de poder repartir isso e ver que as pessoas estão participando, gostando e curtindo isso junto comigo".

"Eu acho que é um caminho natural das pessoas, a gente tem que andar pra frente. Eu me sinto mais madura na minha carreira. Me sinto mais apropriada do meu som, da minha música. Hoje eu coloco muito mais a mão em tudo".