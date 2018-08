As estrelas que estão colocando as sardinhas pra jogo

As sardinhas estão em alta! Após as maquiadoras e as amantes da maquiagem fazerem as sardas artificiais, as celebridades decidiram agora assumir as suas pintinhas no rosto. Amamos!

As sardas são nada mais que pequenas manchinhas no corpo, especialmente no rosto e nas costas, causadas pelo aumento de melanina na pele.

Muitas famosas possuem essas manchinhas e, nos últimos dias, elas resolveram colocá-las pra jogo nas redes sociais.

Confira quem são elas: