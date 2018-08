Anitta revela que filhas de Angélica e Giovanna Ewbank opinaram em seu desenho

Essa sou eu e minha turma, na versão desenho animado. Eu sempre tive um público infantil muito grande mas nunca tive nenhum trabalho focado especificamente para eles. Hoje com muita emoção compartilho com vocês a primeira imagem desse projeto que criei com todo o meu coração para divertir e educar as crianças. Os personagens são amigos, equipe e família da minha vida real (até meus cachorros entraram nessa)... todos transformados em desenho com muita música e humor. Obrigada a todos os envolvidos que me ajudaram a fazer esse sonho real.

A post shared by anitta 🎤 (@anitta) on Aug 2, 2018 at 6:30am PDT