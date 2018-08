Asia Argento admite ter feito sexo com menor de idade em mensagens de texto

Asia Argento negou as alegações de abuso sexual contra o ator, Jimmy Bennett, publicadas pelo The New York Times. No entanto, o TMZ divulgou nesta quarta-feira, 22, uma troca de mensagens de Asia que, aparentemente, confessa ter feito sexo com Jimmy quando ele era menor de idade.

O E! News não teve acesso à suposta troca de mensagens entre Asia e uma amiga. No domingo, 19, o The New York Times publicou um relatório afirmando que a atriz concordou em pagar a Bennett o valor de U$ 380 mil, cerca de R$ 1,5 milhão, depois que ele a acusou de abuso sexual em um comunicado de processo, enviado a ela em novembro de 2017.

De acordo com o TMZ, Asia e a amiga teriam feito a troca de mensagens após o relatório do The New York Times. Pelas mensagens publicadas pelo site, a atriz, supostamente, escreveu "Eu fiz sexo com ele e me senti estranha. Eu não sabia que ele era menor de idade até a carta de processo".

O TMZ também divulgou uma foto de Asia na qual ela aparece com Bennett, sem camisa, e em uma cama. O The New York Times informou que ela pediu para os dois tirarem a foto juntos após a relação sexual.

O site ainda informa que a amiga "não identificada" perguntou sobre "a foto na cama" e atriz, supostamente, respondeu "Você pode ver meus seios. Isso é tudo. Isso não significa merda nenhuma. Ele está de pé".