Gabriel Leone sobre filme Eduardo e Mônica: "Não é um conto de fadas"

Depois do convite de #GabrielLeone para assistir “Natasha, Pierre e o Grande Cometa de 1812”, que foi sucesso na Broadway, veja cenas da peça que o E! conferiu nesta terça-feira, 21. Diferente das apresentações convencionais, o espetáculo baseado em trecho da obra Guerra e Paz, de Tolstói, permite que o público interaja com os atores que circulam entre as mesas, e tenha visões diferentes do palco em formato de passarela. Além disso, o espaço ainda oferece a opção de curtir um jantar com pratos russos e drinks antes da sessão. A peça conta com grande elenco, entre eles os protagonistas André Frateschi na pele de Pierre, Bruna Guerin como Natasha e Gabriel Leone que dá vida a Anatol. A estreia é nesta sexta-feira, 24, na cobertura do Teatro Santander, em São Paulo.

