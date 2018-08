Laura Neiva sobre término com Chay Suede: "Não tem como apagar da vida"

Laura Neiva voltou a falar do término do seu noivado com Chay Suede. No último domingo, 19, Laura respondeu uma série de perguntas dos fãs no Instagram e contou o motivo de não ter apagado as fotos com Chay.

"Você e o Chay não apagaram as fotos... diz pra gente que estão juntos, please!", perguntou um internauta. A atriz, então, fez questão de dar sua resposta.

"Eu não entendo porque as pessoas apagam as fotos do ex-namorados do Instagram, porque não tem como apagar da vida. Então, o Instagram é o de menos, sabe? Faz parte da sua história. Deixa lá, não muda nada".