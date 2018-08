Mariana Goldfarb reflete sobre liberdade após término com Cauã Reymond

Escolhi a mim.Nunca pensei que a liberdade custasse tão caro. Nada antes foi tão duro de conseguir. Me sinto com sede depois de ter bebido oceano. Continuo com sede. Me sinto sem braço, sem perna, sem mão mas não sem mim. Penso o que teria sido se eu tivesse optado pelos braços, pernas, anéis e brincos e esquecido das minhas sardas. É caro . Não é coisa de gente grande. É coisa de criança mesmo. Coisa de gente grande não quero não. Sou pequenina, sou broto, botão, nunca quis ser avião, sempre fui passarinho. Prefiro a ausência de sapatos. Não sei andar de salto alto. Prefiro o andar dos gatos. Prefiro a luz da lua aos flashes dos fotógrafos, eles cegam. Prefiro o calor do sol aos dos casacos caros. Aliás não gosto de casacos, nem de vestidos de paetês, entendi que ao vestir-me de mim fico insuportável aos olhos dos que fogem de si. Me disseram que sou rebelde, talvez seja mesmo e ai de mim se mudar. Vou pagar ainda mais caro, caríssimo, vou pagar com a minha vida. Vou morrer. Não quero morrer assim, seria triste. Quero morrer vestida de mim. Quero morrer sendo insuportável. Quero ser lembrada pelo sorriso com os sisos a mostra mas principalmente os caninos. Quero ser lembrada rebelde, criança, broto, botão, nunca avião. Já disse , sou passarinho .

A post shared by Mariana Goldfarb (@marianagoldfarb) on Aug 17, 2018 at 8:21am PDT