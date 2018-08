Penn Badgley vai interpretar stalker das redes sociais na série You

"Como Gossip Girl surgiu antes das redes sociais se tornarem grandes, eu nunca experimentei realmente o anonimato. Eu comecei a usá-las há apenas alguns anos. Eu nunca conheci alguém e pensei, 'Vou pesquisá-la'. Eu conheço pessoas que fazem isso casualmente, mas é estranho para mim. A forma como Joe usa amídia social é horripilante", disse ele em entrevista à Cosmopolitan.

E para interpretar o personagem obssessivo, Penn se inspirou em músicas com letras sobre um amor doentio. "Normalmente estou rindo e feliz no set, então foi uma luta fazer esse personagem intenso todos os dias. Durante as filmagens eu ouvi muito Michael Jackson e Prince. É engraçado - se você olhar as letras de músicas como Human Nature ou I Would Die 4 U, o que está acontecendo está mais perto da obsessão do que do amor", revelou ele.

O elenco da série ainda conta com Shay Mitchell, de Pretty Little Liars, Luca Padovan e Zach Cherry. You estreia no dia 9 de setembro nos Estados Unidos, no canal Lifetime.