Lindsay Lohan se desculpa após fazer comentários controversos sobre movimento #MeToo

Essa não é a primeira vez que Lindsay se envolve no tema com declarações polêmicas. Na época em que as primeiras acusações de assédio sexual contra Harvey Weinstein surgiram no The New York Times, Lindsay fez post no Instagram mostrando simpatia ao produtor de cinema e mandando recado à sua esposa, Georgina Chapman.

"Eu me sinto mal por Harvey Winstein nesse momento. Não acho que é certo o que está acontecendo. Acho que Georgina precisa tomar uma posição e ficar do lado de seu marido", disse ela em post já deletado. "Ele nunca me fez mal ou algo do tipo. Nós fizemos inúmeros filmes juntos e acho que todos devem parar. Acho que é errado, então me pronunciei".

Nesse mesmo dia, Chapman anunciou que estava deixando Weinstein depois de quase 10 anos de casamento e Lohan veio à mídia com mais uma declaração. "Estou entristecida ao ouvir sobre as alegações contra o meu ex-colega Harvey Weinstein", esclareceu Lohan no dia seguinte ao DailyMailTV. "Como alguém que viveu sua vida aos olhos do público, eu sinto que as alegações sempre devem ser feitas às autoridades e não jogadas na mídia. Encorajo todas as mulheres que acreditam que Harvey as prejudicou a relatar suas experiências às autoridades competentes".