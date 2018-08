Millie Bobby Brown provou ser uma verdadeira swiftie no show de Taylor Swift

Taylor Swift contou com uma nova amiga especial em seu show: Millie Bobby Brown! Neste fim de semana, Millie levou as irmãs, Paige e Ava para um dos shows de Taylor da Reputation Tour. Own

No sábado, 11, a intérprete de Eleven em Stranger Things publicou uma linda selfie com a cantora e, na legenda, escreveu "Look What You Made Me Do", referindo-se a uma das músicas da loira.

Millie também compartilhou diversos vídeos no Stories do Instagram durante o show, inclusive enquanto cantava com suas irmãs a canção Bad Blood.

A própria Taylor, aliás, republicou os vídeos da atriz em sua rede social. O show apreciado por Millie foi no Estádio Mercedes-Benz em Atlanta.