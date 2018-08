Demi Lovato deixa rehab temporariamente para tratamento em Chicago

Com o objetivo de focar em sua saúde e recuperação, a estrela cancelou os shows da turnê Tell Me You Love Me na América Latina, incluindo as apresentações no Brasil em novembro nos dias 19 em São Paulo, 21 no Rio de Janeiro, 24 em Recife e 27 em Fortaleza.

"Infelizmente, a cantora Demi Lovato cancelou as próximas datas da turnê de Tell Me You Love Me na América do Sul para focar em sua recuperação", disse o comunicado oficial da Live Nation.