Sheila Mello anuncia fim do casamento com Fernando Scherer

Todos vamos ter nossos dias de escuridão mas sabendo que o amanhã será iluminado. Busque ser melhor do que quem era ontem e não melhor do que ninguém mas melhor do que você mesmo. Todas as suas respostas estão nas perguntas dentro de você. Silencie sua mente e faça uma oração e encontre com seu Eu superior e ilumine seu caminho. Todos nós temos o direito de mudar o rumo de nossas vidas em busca da felicidade, temos o direito de sermos felizes. Eu ensino a Brenda a agradecer a todos os dias de nossas vidas, tanto os bons quanto os ruins, pois os ruins nos fortalecem e nos transformam em quem somos hoje. Respeite o próximo como gostaria que te respeitassem, assim peço pra que respeitem nosso momento. O amor não acabou ele se transformou mas continua sendo amor. Temos certeza de que fomos íntegros e verdadeiros quando casamos e íntegros e verdadeiros quando separamos e nosso amor será eterno. Deus de sabedoria pra continuarmos nossa caminhada educando e ensinando os valores que sempre passamos a nossa filha com muito amor. Desejo a todos uma jornada com muita luz no seu caminho, e a minha família minha maior gratidão e como não seria diferente @sheilamello obrigado por tudo que você me ensinou, ajudou e me deu nesta caminhada. Você sabe o quanto sou grato pelo presente de Deus que você me deu. Obrigado e estamos juntos sempre, pois sempre seremos uma família. ??????

A post shared by Fernando Scherer (@xuxanatacao) on Aug 2, 2018 at 5:37am PDT