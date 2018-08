Jennifer Aniston fala sobre gravidez: "Talvez meu propósito no planeta não seja procriar"

Questionada sobre o "maior equívoco" sobre ela, a atriz revelou: "Cara, há tantos. Vamos ver. Eu só vou no Google e descubro... Olha, eu estou planejando uma transformação de vingança de 100 mil dólares! Os equívocos são, 'Jen não pode manter um homem' e 'Jen se recusa a ter um bebê porque é egoísta e comprometida com sua carreira.' Ou que eu estou triste e com o coração partido. Primeiro lugar, com todo o respeito, eu não estou de coração partido. E segundo, essas são suposições imprudentes. Ninguém sabe o que está acontecendo a portas fechadas. Ninguém considera o quão sensível isso pode ser pra mim e para meu parceiro, eles não sabem do que eu passei, medicamente ou emocionalmente, há uma pressão sobre as mulheres para serem mães, e se elas não são, então elas são consideradas bens danificados, talvez meu propósito neste planeta não seja procriar. Talvez eu tenha outras coisas que eu deveria fazer?"

E mostrando que se sente insegura como qualquer pessoa, a estrela contou que já pensou em largar tudo: "Houve momentos em que eu adoraria fugir ir para a Suíça - ou algum outro lugar - e começar de novo. E essa mer** atrás de mim. Isso realmente importa? Estamos realmente fazendo alguma coisa? Qual é o propósito da minha vida? A cada sete anos eu tento resumir o que estou fazendo e o que eu quero fazer, o meu foco. Estou tentando fazer escolhas melhores, passei por um período de dizer sim a projetos que não deveria ter dito, mas me senti tipo, 'como ouso dizer não?'. Agora estou tentando melhorar em dizer não e fazer parte de projetos que realmente importam como à la Dumplin ou The Goree Girls ou outro filme no qual estamos trabalhando chamado The Fixer, sobre uma incrível gerente de crises chamada Denise White."